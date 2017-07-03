Затриманого в Італії нацгвардійця підозрюють в умисному вбивстві італійського фотокора - ГПУ

Затриманого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа підозрюють в умисному вбивстві італійського фотокореспондента Рокелли

Про це розповів журналістам заступник генерального прокурора Євген Єнін, передає Эспрессо.TV.

"У нас немає підстав не довіряти правоохоронним органам Італії. Кваліфікація кримінального провадження, яке розслідується в Італії, - це умисне вбивство журналіста Рокеллі", - сказав Єнін.

Як уточнив Єнін, за результатами розслідування в Україні не встановлено жодної людини, яка може бути причетна до загибелі італійського журналіста та його російського партнера. Італійська сторона не зверталася із запитами про екстрадицію в українські правоохоронні органи.

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1 липня заступник генпрокурора Єнін повідомив, що в Італії затримано заступника командира першого взводу батальйону Нацгвардії їм.Кульчицького Марківа за підозрою у вбивстві фоторепортера, громадянина Італії Андреа Рокеллі поблизу Слов'янська Донецької області у травні 2014 року.

Справа про затримання в Італії громадянина України Марківа, за підозрою в причетності до вбивства італійського фотокореспондента на Донбасі, перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані.

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Проти затриманого в Італії українського військового Віталія Марківа давав свідчення французький журналіст Вільям Рогелон, який постраждав в ході обстрілу під Слов'янськом у травні 2014 року.