Посол України в Нідерландах припустив, що суд у справі МН17 почнеться найближчими місяцями

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов не виключає, що судові слухання у справі щодо збитого над Донбасом авіарейсу МН17 будуть розпочаті протягом найближчих місяців. Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, передає власний кореспондент.

Читайте такожПорошенко: Київ максимально допоможе Гаазі для покарання винних у трагедії МН17«Наразі спільна група з розслідування завершує підготовку доказової бази з метою пред'явлення обвинувачення. У даному випадку принципову важливість матиме якість матеріалів, які прокуратура Нідерландів представить на розгляд суду. В той же час, є підстави сподіватися, ще це відбудеться протягом найближчих кількох місяців», - не виключає Ченцов.

Говорячи про зв'язок між майбутніми провадженнями в голландському суді у справі МН17 та позовом України до Міжнародного cуду ООН до РФ, український посол пояснив, що ці судові процеси “тематично” пов'язані між собою.

«Проте у першому випадку йдеться про переслідування фізичних осіб, причетних до збиття МН17, а у другому — відповідальність РФ як держави за порушення своїх зобов'язань відповідно до Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Як відомо, збиття МН17 кваліфіковано правоохоронними органами України як теракт», - наголосив Ченцов.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.

Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих назвали «попередніми».

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала 5 червня на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що «Бук», яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів. З Україною буде підписана окрема угода.

Повну версію інтерв'ю з послом України у Надердандах читайте на УНІАН.