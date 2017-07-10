Міністр закордонних справ Данії: Боротьба України– це боротьба Європи

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що його країна рішуче підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресією та засудив дії Володимира Путіна в Україні, пише 24 канал.

Так, на сторінках данського видання Jyllands-Posten дипломат написав, що "жодна країна не має права анексувати або захоплювати територію іншої країни за допомогою військової сили".

"Із 2014 року Данія стоїть у перших рядах серед тих, хто готовий підтримати українців у їх праві на вільну і успішну Україну. Підтримка неймовірно важлива, адже коли одна країна обирає шлях демократії та реформ, це не повинно призводити до втручання і агресії з боку іншої країни", – зауважив данський політик.

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На думку Самуельсена, найкращою відповіддю на російську агресію стане "стабільна, демократична і реформована Україна".

"Україна з надійною правовою системою, вільним підприємництвом і квітучим громадянським суспільством доведе, в тому числі жителям Донбасу і сусідніх країн, що демократія та успіх можливі в колишній радянській республіці", – стверджує він.

Проте, як ідеться далі, корупція залишається серйозною проблемою України. Ті, кому була вигідна стара корумпована система, щосили борються за те, щоб зберегти свої привілеї, продовжує глава МЗС Данії. Тому необхідно провести реформування правової системи сильним українським керівництвом. У зв'язку з цим країні потрібна істотна підтримка ЄС і міжнародного співтовариства.

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"Боротьба України – це боротьба Європи. Зараз в Україні на карту поставлені найважливіші принципи: жодна країна не має права анексувати, захоплювати територію або намагатися змінити кордони іншої країни за допомогою військової сили. Це йде врозріз із міжнародним правом і тими цінностями, які стали наріжним каменем нашого європейського співробітництва", – робить висновок Самуельсен.