Катар підписав із США меморандум про боротьбу з фінансуванням тероризму

Катар підписав зі США меморандум порозуміння, в якому окреслені подальших зусилля, які ця країна Перської затоки може зробити для боротьби проти тероризму, зокрема в тому, що стосується фінансування терористичних організацій.

Документ було підписано під час візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до столиці Катару Дохи у вівторок, 11 липня, передає Deutsche Welle.

Радник Тіллерсона Роберт Хеммонд назвав підписання документа "обнадійливим кроком вперед". Доха продовжує перебувати в стані блокади з боку сусідніх арабських держав.

Напередодні Тіллерсон зустрівся з британським радником з питань національної безпеки Марком Седвілом у Кувейті. США, Великобританія та Катар спільно закликали якомога швидше подолати катарську кризу. Очікується, що Тіллерсон проведе зустріч із представниками чотирьох країн, які оголосили блокаду, в середу, 12 липня, в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, на зустрічі в Каїрі в середу, 5 липня, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет і Бахрейн висловили розчарування реакцією Катару на їх вимоги, але про введення нових штрафних заходів проти цього емірату не оголосили.

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Негативна відповідь на вимоги сусідніх держав свідчить про непередбаченості і несерйозне ставлення до вирішення проблем, заявив глава МЗС Єгипту Самех Шукрі, підкресливши, що кожне рішення слід серйозно зважувати. Учасники каїрської зустрічі, проте попередили, що подальші санкції проти Катару можуть бути прийняті у відповідний для цього час і у відповідності з нормами міжнародного права.

Чотири арабських держави місяць тому розірвали дипломатичні відносини з Катаром і оголосили блокаду цього емірату. Днями вони висунули Катару ультиматум, термін якого закінчився в ніч на 5 липня. У числі іншого від Катару вимагають обмежити стосунки з шиїтським Іраном, ворогуючим з Саудівською Аравією, і закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Катар категорично відкинув всі ці вимоги, назвавши їх неприйнятними, нереалістичними і неприпустимими.