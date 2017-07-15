Депутати від "Опозиційного блоку" готові взяти Добкіна на поруки
14 липня Добкіну вручили повідомлення про підозру.
Народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський заявив, що всі депутати від «Опоблоку» готові взяти свого колегу Михайла Добкіна на поруки. Як передає кореспондент УНІАН, про це Новинський сказав журналістам у Печерському райсуді Києва, який розглядає подання Генпрокуратури про обрання Добкіну запобіжного заходу.
«Я відповідально заявляю, всі 42 члени фракції «Опозиційний блок» готові взяти Михайла Добкіна на поруки, якщо це допоможе у вирішенні цього подання, яке подали представники Генеральної прокуратури», - сказав Новинський.
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Вимогу прокурорів призначити Добкіну запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в розмірі не менш як 150 млн грн Новинський назвав «абсолютно незаконною».
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання й арешт Добкіна.
Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.
Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста. 14 липня Добкіну вручили повідомлення про підозру.