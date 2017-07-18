Добкін заявляє, що Новинський вніс за нього частину застави

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявляє, що його соратник по партії Вадим Новинський вніс за нього частину застави в розмірі 30 мільйонів гривень з необхідних 50 мільйонів гривень.

Про це Добкін повідомив під час телефонного включення в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Можу підтвердити. Я розмовляв з Вадимом Владиславовичем (Новинським) буквально півгодини тому по телефону. (Він) підтвердив, що сьогодні вніс першу частину застави, яка становить 30 мільйонів гривень", - сказав Добкін.

Також депутат стверджує, що у нього немає коштів для погашення застави. За його словами, за нього вносять гроші його товариші, у яких зазначені кошти задекларовані.

Добкін додав, що, за словами Новинського, другу частину застави в розмірі 20 млн грн повинен внести співголова «Опозиційного блоку» Борис Колесніков.

Депутат нагадав, що термін, коли можна погасити заставу, за рішенням суду закінчується в четвер, 20 липня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

15 липня суд ухвалив рішення заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн.