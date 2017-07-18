Добкін заявляє, що Новинський вніс за нього частину застави
Другу частину застави в розмірі 20 млн грн повинен внести співголова «Опозиційного блоку» Борис Колесніков.
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявляє, що його соратник по партії Вадим Новинський вніс за нього частину застави в розмірі 30 мільйонів гривень з необхідних 50 мільйонів гривень.
Про це Добкін повідомив під час телефонного включення в ефірі телеканалу "112 Україна".
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"Можу підтвердити. Я розмовляв з Вадимом Владиславовичем (Новинським) буквально півгодини тому по телефону. (Він) підтвердив, що сьогодні вніс першу частину застави, яка становить 30 мільйонів гривень", - сказав Добкін.
Також депутат стверджує, що у нього немає коштів для погашення застави. За його словами, за нього вносять гроші його товариші, у яких зазначені кошти задекларовані.
Добкін додав, що, за словами Новинського, другу частину застави в розмірі 20 млн грн повинен внести співголова «Опозиційного блоку» Борис Колесніков.
Депутат нагадав, що термін, коли можна погасити заставу, за рішенням суду закінчується в четвер, 20 липня.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.
Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.
Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.
15 липня суд ухвалив рішення заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн.