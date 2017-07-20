УКРОП вимагає скликати засідання РНБО та парламенту через загострення ситуації на сході

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» вимагає від президента оголосити траур за вісьмома воїнами, які загинули внаслідок російської агресії 19-20 липня, і терміново скликати РНБО для уникнення нових жертв з боку України. Про це йдеться у заяві партії, оприлюдненій на її офіційному сайті.

Крім того, УКРОП закликає голову Верховної Ради Андрія Парубія зібрати народних депутатів на засідання й заслухати доповідь міністра оборони Степана Полторака та Президента України Петра Порошенка щодо стану справ у зоні бойових дій і сценаріїв розвитку ситуації.

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«Українська влада нарешті має дати відповідь громадянам – де вихід із ситуації, чому «безальтернативні» Мінські угоди коштують нам так дорого, коли нарешті ми відчуємо результат «дипломатичних зусиль» з урегулювання ситуації на сході? Схоже, що цих відповідей вона не має», – йдеться в документі.

В УКРОПі також закликали президента, прем’єра, міністра закордонних справ особисто провести в останню путь загиблих на фронті.

Нагадаємо, за повідомленням прес-центру штабу АТО станом на 16.00 четверга, 19 липня загинуло чотири військовослужбовці ЗСУ. Іще четверо захисників полягли 20 липня.