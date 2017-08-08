У Раді Європи заявили про ризик порушення принципу незалежності судової влади в Україні



На думку групи експертів GRECO, роль Громадської ради доброчесності, яка була створена 11 листопада 2016 р. відповідно до нового Закону про судоустрій та статус суддів, є спірною. Про це йдеться у звіті Групи держав проти корупції Ради Європи «Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів», присвяченому четвертому раунду оцінювання України.

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У звіті вказано, що у перехідний період залучення громадськості до оцінки етичних стандартів і доброчесності кандидатів на зайняття суддівських посад може мати свої переваги. Водночас, це може призвести до порушень принципу незалежності судової влади.

«Існує думка, що дійсні члени Громадської ради доброчесності вбачають свою роль у перевірці процедури, яку проводить ВКК (Вища кваліфікаційна комісія суддів України – ред.), у той час як насправді їхня функція полягає лише у наданні допомоги ВКК із відбором кандидатів», – йдеться у документі.

Окрім цього, вказано, що вкрай негативним фактором у роботі Громадської ради доброчесності є недостатній контрольний механізм конфліктів інтересу.

«Окрім уже зазначених зауважень, група експертів GRECO також бачить необхідність прийняти чіткіші правила, які забезпечили б представлення різних груп суспільства у Раді. Це допоможе досягти мети враховувати знання та оцінку широких верств суспільства та підвищувати довіру громадськості до суддів», – йдеться у документі.

Експерти GRECO рекомендують більш чітко визначити завдання та повноваження Громадської ради доброчесності, забезпечити, щоб її склад відображав різноманіття суспільства, та посилити норми щодо конфліктів інтересу, зокрема, за рахунок запровадження ефективного механізму контролю.

Щодо доброчесності суддів, у звіті нагадується, що НАЗК здійснює моніторинг способу життя суддів на вимогу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради правосуддя з метою встановлення відповідності рівня життя судді та членів його сім’ї майну і одержаним ними доходам. Якщо НАЗК виявляє будь-які невідповідності, проводиться повна перевірка декларації. У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупції або правопорушення, пов’язаного з корупцією, НАЗК інформує про них НАБУ.

«За відсутності протилежних доказів, інформація, надана суддями у деклараціях родинних зв’язків і деклараціях доброчесності судді, вважається достовірною. У разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) наданих тверджень, ВКК проводить відповідну перевірку», – йдеться у документі.

Як відомо, 27 липня закінчився конкурс до Верховного Суду, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила 120 переможців. Як повідомлялось, рішення щодо кожного з них ухвалювалось на підставі інформації з 20 джерел, в тому числі, НАБУ та НАЗК. Це стосується й тих кандидатів, які отримали висновок від ГРД. Усі вони підтвердили відповідність критеріям професійної етики та доброчесності та здатність здійснювати правосуддя у Верховному Суді.