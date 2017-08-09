Уряд затвердив склад Нацради з розвитку науки і технологій

Уряд затвердив склад наукового та адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, до якого увійшли 48 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, відповідну постанову було прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

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«Національна рада – основний стратегічний орган реформування сфери науки та інновацій в Україні, який очолюватиме прем’єр-міністр за посадою. Під його керівництвом Нацрада об’єднає лідерів наукової спільноти та представників усіх ключових гравців на цьому полі. Вперше в історії України створено орган, який стане не лише верховним у сфері громадського контролю наукової діяльності, а й платформою для ефективної взаємодії між науковцями, органами виконавчої влади, представниками бізнесу», – заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

«Затвердження складу Нацради – це завершення процесу її утворення. Тепер вона може почати повноцінну роботу та виконання покладених на неї обов’язків», - пояснила Гриневич.

У Міносвіти зауважили, що одними з головних функцій Нацради буде підготовка пропозицій щодо формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності; розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні; пріоритетів такого розвитку та заходів з їхньої реалізації; інтеграції української науки у світовий науковий і європейський дослідницький простори з урахуванням національних інтересів; систем незалежної експертизи державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

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Нацрада також заслуховуватиме та оцінюватиме звіти головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність. На підставі цього Нацрада надаватиме уряду рекомендації щодо формування державного бюджету – визначення загальних обсягів фінансування науки та його розподілу між базовим і конкурсним фінансуванням наукових досліджень.

Базове фінансування є системним, воно надається для забезпечення фундаментальних досліджень, розвитку інфраструктури тощо. Конкурсне дається під реалізацію конкретних проектів чи завдань.

У Міносвіти нагадали, що 5 квітня 2017 року уряд ухвалив рішення щодо утворення Національної ради з питань розвитку науки і технологій.