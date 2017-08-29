На святі у Болгарії розгорнули прапор "ДНР": Україна вимагає розслідування
10:15, 29 серпня 2017Політика
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Інцидент стався під час урочистостей з нагоди 140-річчя Шипкинської епопеї.
Скріншот з відео місцевого каналу / фото topwar.ru
Посол України в Болгарії Микола Балтажи обурений появою прапора терористів "ДНР" на урочистих заходах в цій країні та вимагає розслідування цієї провокації. Як ідеться у повідомленні на сайті Посольства України в Болгарії від 28 серпня, інцидент стався під час урочистостей з нагоди 140-річчя Шипкинської епопеї.
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Посол заявив: "Глибоко занепокоєний та обурений прапором терористичної і злочинної "ДНР" на Шипці. Розглядаю це, серед іншого, як знущання над пам'яттю українських воїнів і справжніх ополченців, які принесли свободу на болгарську землю".
"Наполягаю на проведенні болгарською владою розслідування цієї брудної провокації", - наголосив дипломат.
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