У Болгарії відреагували на інцидент з прапором "ДНР": неприємна історія, але не скандал

Міністр закордонних справ Болгарії Єкатєріна Захарієва вважає появу прапора терористів "ДНР" на урочистих заходах неприємною історією, але не скандалом. Про це вона заявила в ефірі одного з болгарських телеканалів. Розшифровку інтерв'ю наводить сайт болгарського уряду.

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Захарієва сказала, що бачила фотографію з прапором терористів "ДНР" у соціальних мережах і в деяких засобах масової інформації.

"Насправді неприємна історія. Ми є вільною державою, кожен має право на думку. Але цю республіку, (назву якої) написано на прапорі, ніхто не визнав", - заявила Захарієва.

Вона висловила жаль, що цей прапор з'явився на урочистостях з нагоди 140-річчя Шипкинської битви, яка є символом боротьби за свободу та демократію. За словами Захарієвої, невизнана "ДНР" у сучасній історії є символом порушення правових норм і загрозою стабільності та миру в Європі.

"Тому це неприємна історія, але це був би скандал, якби прапор був розгорнутий державним органом або посадовцем", - зауважила міністр.

Як повідомляв УНІАН, посол України в Болгарії Микола Балтажи висловив обурення появою прапора терористів "ДНР" на урочистих заходах в цій країні та вимагає розслідування цієї провокації. Посол заявив: "Глибоко занепокоєний та обурений прапором терористичної і злочинної "ДНР" на Шипці. Розглядаю це, серед іншого, як знущання над пам'яттю українських воїнів і справжніх ополченців, які принесли свободу на болгарську землю". "Наполягаю на проведенні болгарською владою розслідування цієї брудної провокації", - наголосив дипломат.