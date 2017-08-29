Україна направила Болгарії ноту через провокацію з прапором "ДНР"

МЗС України направило болгарським колегам ноту протесту у зв'язку з демонстрацією прапора "ДНР" під час офіційних урочистостей з нагоди 140-річчя Шипкинськой епопеї з вимогою проведення розслідування компетентними органами, заявила радник посольства України в Болгарії Анна Тертична в коментарі "112 Україна".

За її словами, українське посольство в Болгарії розцінює інцидент як грубу провокацію, за якою стоять проросійські сили. Вона також зазначила, що в МЗС Болгарії підтвердили свою відданість територіальній цілісності України, а сам прапор "ДНР" не використовувався в офіційній церемонії.

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"Посольство України розглядає це як грубу провокацію, яку вчинили проросійські прихильники в Болгарії, і вживає заходів дипломатичного реагування. Цитата зі слів міністра закордонних справ Болгарії була неповною. Вона сказала, що "республіку" ніхто не визнав і вона є символом порушення правових норм, загрози миру та безпеки в Європі", - заявила дипломат.

Тертична додала, що українська сторона розраховує на проведення розслідування інциденту і направила болгарським колегам ноту протесту.

"Тому посольство направило ноту до МЗС з вимогою провести розслідування з боку компетентних органів у Болгарії. Ми сподіваємося, що будемо співпрацювати з болгарською стороною для того, щоб зупинити і не допустити підтримки тероризму", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, у Болгарії під час заходу з нагоди 140-ої річниці битви за Шипку люди розгорнули прапор "ДНР". Посольство України обурене й вимагає розслідування цієї провокації.