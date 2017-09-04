Рада ЄС 14 вересня затвердить введені через вторгнення в Україну санкції проти Росії – дипломат

Рада Європейського Союзу 14 вересня затвердить рішення щодо санкцій для 153 особи та 40 компаній через їхню відповідальність за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, рішення буде затверджено в рамках засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ без обговорення пунктом А – за письмовою процедурою. Термін дій існуючих санкцій спливає 15 вересня.

До цього рішення має бути схвалено Комітетом постійних представників країн ЄС (COREPER), перше засідання якого заплановано на 6 вересня, а друге - на 13. Очікується, що санкції будуть продовжені ще на півроку.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року ЄС запровадив санкції щодо 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоди або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи включають в себе заморожування активів та заборону на в’їзд.

Читайте такожЄвросоюз готовий посилити санкції проти Північної Кореї - Туск

Щоразу до завершення терміну дії санкцій ЄС ухвалював рішення продовжити їх ще на півроку. Останній раз таке рішення було ухвалено 13 березня цього року. Тоді зі списку були виключені двоє померлих - колишній «прем’єр-міністр» «ЛНР» Геннадій Циплаков, який у вересні 2016 року покінчив життя самогубством, а також терорист з угрупування «Сомалі» Арсеній Павлов «Моторола», якого у жовні того ж року підірвали у ліфті власного будинку в Донецьку.

Разом з тим, 4 серпня цього року список був розширений через скандал з постачанням турбін німецької компанії Siemens в анексований Крим. До списку включили трьох росіян та три компанії. Зокрема, санкції було застосовано до заступника міністра РФ з енергетики Андрія Черезова, директора департаменту Міністерства енергетики РФ Євгена Грабчака та генерального директора OOO "VO TPE" Сергія Топор-Гілки. Список компаній поповнився ТОВ «Зовнішньоекономічне об’єднання «Технопромекспорт», та ТОВ «Інтеравтоматика».

До списку, який був затверджений у 2014 році, входять так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат України Олег Царьов. Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об’єднання «Массандра», Національний інститут винограду та вина «Магарач», Російський національний комерційний банк та інші.