Претенденти на коаліцію мають спочатку поділити гроші та майно

Учасники переговорного процесу по створенню правлячої коаліції мають уже зараз домовитися про принципи економічної політики та, зокрема, приватизації, інакше вже восени вони ризикують постати перед ситуацією неспроможності проведення єдиної ефективної політики у рамках цієї коаліції.

Таку думку висловив УНІАН представник Кабінету міністрів, який не побажав бути названим. «Це має бути пакетне рішення при створенні коаліції, враховуючи розбіжності в економічних програмах партій-потенційних учасників парламентської більшості», - пояснив співрозмовник агентства.

Зокрема, торкаючись проблемних питань приватизації, він наголосив, що багато що залежить від того, чи вдасться домовитись з СПУ.

Також співрозмовник агентства вважає, що потенційні учасники коаліції мають визначити і стратегію у податковій сфері: «Що ми робимо з податковою базою? Зменшуємо чи збільшуємо?»

Окрім того, на його думку, необхідно виробити єдину позицію по вільних економічних зонах, оскільки помилковий підхід попереднього уряду, і зокрема, Мінекономіки, до закриття цих зон призвів до втрати довіри інвесторів, що є неприйнятним. На його переконання, має бути „єдина політична воля" усіх учасників правлячої коаліції для здійснення ефективної послідовної економічної політики, і лише на цих умовах її треба створювати.

За словами представника уряду, на сьогодні стратегія Фонду державного майна, який очолює представник СПУ Валентина СЕМЕНЮК, полягає не в тому, щоби проводити приватизацію, а навпаки - у збереженні підприємств у держвласності, і це нелогічно з точки зору основних завдань Фонду.

“Відслідковується певна тенденція, коли Фонд забирає підприємства ніби-то на приватизацію, а потім звертається до ВР щодо того, що ці підприємства не підлягають приватизації. Таким чином, ФДМУ бере собі в управління ці підприємства. Де логіка? Нарешті потрібно визначитися з тим, що ми будуємо? Знову комунізм?”, – окреслив ситуацію співрозмовник УНІАН.

Він також висловив переконання, що питаннями управління підприємствами мають займатися не Міністерство промполітики чи ФДМУ, оскільки ці органи не можуть займатися господарською діяльністю. У цьому разі можна піти кількома шляхами – шляхом створення агентства з управління корпоративними правами чи шляхом створення великих корпорацій на кшталт корпорації Антонова. При цьому другий варіант передбачає, що це значно підвищить конкурентоспроможність наших підприємств на світових ринках.

Також, зазначив співрозмовник агентства, необхідно створити законодавчі умови для розвитку фондового ринку, і потенціал для цього є: лише минулого року втричі зріс обсяг банківських депозитів. Отже, вважає представник уряду, необхідно сприяти тому, щоб громадянам було вигідно вкладати кошти безпосередньо в акції підприємств, а не лише у банківський сектор. Для цього треба прийняти закон про акціонерні товариства, який, серед іншого, забезпечить права міноритарних акціонерів, і домовленість про підтримку такого закону має бути зафіксована вже на етапі формування коаліції.