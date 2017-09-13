"Зникнення" Саакашвілі: адвокат не знає місця його перебування, меж Львівської області він не залишав

Адвокат Саакшвілі заявив, що достеменно не знає, де перебуває його клієнт, однак припустив, що той міг поїхати до Чернівців.

Джерела у правоохоронних органах заявили, що політик межі області не залишав, передає ТСН.

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Як повідомляли ЗМІ, охоронці Саакашвілі запевняли журналістів, що той нікуди не збирається їхати та ночуватиме у номері готелю у Львові. Проте згодом Саакашвілі й вийшов з готелю.

Охоронці відповіли, що політик поїхав у справах. Попри те, що за певний час мікроавтобус повернувся під готель, делегацію на чолі із Саакашвілі журналісти не побачили. Працівники готелю також зауважують, що політик не повертався.

Нагадаємо, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.