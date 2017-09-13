У ЄС очікують більше інформації від України та РФ про пропозиції щодо миротворців на Донбасі

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що в Євросоюзі очікують отримати більше інформації щодо окремих пропозицій України та Росії про розміщення миротворців Організації Об'єднаних Націй на Донбасі.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Ми очікуємо більше інформації щодо цього. Ми вважаємо, що кожен крок, який дозволить виконати Мінські угоди, є кроком у правильному напрямку", - заявив Мінгареллі.

За словами дипломата, в питанні розміщення миротворців необхідно отримати більше інформації від сторін про їхні пропозиції.

На уточнююче питання, де саме мають бути розміщені миротворці - вздовж лінії зіткнення або на всьому Донбасі, включно з кордоном, Мінгареллі відповів: "Це не залежить від нас, щоб обговорювати це зараз".

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

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Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона є в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

11 вересня в телефонній розмові Путін виклав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі і висловив готовність доповнити проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворців в усіх місцях поїздок спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

Як заявили у прес-службі Кремля, мається на увазі, що забезпечення охорони спостерігачів ОБСЄ ООНівцями може здійснюватися не тільки на лінії зіткнення після розведення сил і засобів обох сторін, а й в інших місцях, де місія ОБСЄ проводить свої інспекційні поїздки відповідно до Мінського комплексу заходів.

12 вересня Росія запропонувала створити озброєну стрілецькою зброєю місію ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ на сході України на початковий період у шість місяців після відведення військ і військової техніки від лінії зіткнення.