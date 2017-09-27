Росія продовжує істерити і просить світ перешкодити українізації в Україні
У Раді федерації РФ також заявляють про необхідність вжиття вичерпних заходів по відновленню нібито порушених прав і захисту від «дискримінації всіх громадян України».
Рада Федерації РФ закликала Організацію Об'єднаних Націй, Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, європейські парламенти протидіяти українізації в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за відповідну заяву російські сенатори проголосували одноголосно.
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«Закликаємо верховного комісара ООН з прав людини, верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, комісара Ради Європи з прав людини, а також парламенти держав Європи та міжнародні парламентські організації Європи дати об'єктивну оцінку антидемократичному закону України і захистити права нацменшин, права дітей у цій країні», - сказано в документі.
Також заявляється про необхідність вжиття вичерпних заходів щодо відновлення порушених прав і захисту від «дискримінації всіх громадян України». Вказується, що закон «Про освіту» вже викликав негативну реакцію в Болгарії, Угорщині, Греції, Молдові, Польщі та Румунії.
«Прийнятий Верховною Радою закон «Про освіту» суперечить Конституції України, ущемляє інтереси російськомовних жителів країни і націлений на тотальну українізацію», - йдеться в документі.
Нагадаємо, 19 вересня в Держдумі РФ прийняли заяву про намір підтримати «протести» в Україні проти закону «Про освіту».
Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту», яким в Україні впроваджується 12-річна середня освіта, Верховна Рада ухвалила 5 вересня. Мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.
Відповідно до закону, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.
Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.
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Встановлено, що особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.
В Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.
У свою чергу в Міністерстві освіти і науки України запевнили, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.
25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту» і доручив МЗС та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.