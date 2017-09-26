ЄС закликав Київ "якомога швидше" запросити оцінку Ради Європи щодо закону "Про освіту"

В Європейському Союзі вітають намір української влади звернутися до Ради Європи за експертною оцінкою закону "Про освіту" і закликають зробити це як найшвидше.

Про це йдеться в коментарі речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Майї Косьянчич власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

Вона наголосила, що під час спілкування представників ЄС з українською владою європейська сторона завжди підкреслює, що відповідне законодавство повинно відповідати міжнародним зобов'язанням, які Україна взяла на себе в рамках, зокрема, Рамкової Конвенції про захист національних меншин Ради Європи та Європейської Хартії регіональних і міноритарних мов.

"Як зазначалося у попередній думці Венеціанської комісії, роль української мови, як державної мови, і захист меншин та регіональних мов повинні бути ретельно збалансовані. Ми вітаємо намір української влади запросити експертний висновок Ради Європи і закликаємо зробити це якомога швидше. Ця думка має бути належним чином взята до уваги, як з точки зору її позиції, так і з точки зору впровадження у законодавство", - наголосила Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Порошенко підписав закон «Про освіту», яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня.

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Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Зокрема, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіятро заявив, що ця країна буде блокувати усі кроки по зближенню України та ЄС в рамках програми «Східного партнерства». «Угорщина блокуватиме всі кроки в межах Європейського Союзу, які представлятимуть прогрес у процесі європейської інтеграції України у дусі програми «Східного партнерства», - заявив він.

В свою чергу, Міністерство освіти і науки України запевнило, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.