Висновок Венеціанської комісії щодо закону про освіту очікується до кінця осені – Гриневич

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич зазначає, що висновок Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту" можна очікувати до кінця осені, а до того змін до законодавства бути не може.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу після зустрічі з міністром національної освіти Румунії Лівіу Марьяном Попом.

Відповідаючи на питання, чи вже відправлено до Ради Європи на експертизу статтю з закону "Про освіту", Гриневич зазначила, що у своєму листі до Генерального секретаря Ради Європи вона "чітко артикулювала, що ми надсилаємо цю статтю на експертизу".

"Але є процедура подачі документів до Венеціанської комісії. Через Міністерство закордонних справ буде надана ця стаття по всій процедурі, яка повинна пройти", - сказала міністр.

Вона додала, що після підписання та офіційного оприлюднення закону стаття з нього офіційним шляхом може бути надана на експертизу Венеціанській комісії.

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"До отримання експертного висновку Венеціанської комісії про жодні зміни мова йти не може. Ми отримаємо висновок, ми будемо обґрунтовувати перед комісією наші кроки і чому стаття є в такій редакції, захищати також свою позицію", - пояснила Гриневич.

За її словами, лише після цього всього можна говорити про внесення якихось змін.

На уточнення, коли можна чекати на рішення Ради Європи, урядовець пояснила, що висновок комісії займе місяць-два щонайменше.

Водночас, процедура подання може зайняти орієнтовно два тижні.

"До кінця осені ми будемо мати висновок Венеціанської комісії і будемо чітко розуміти, як ми рухаємося далі", - сказала Гриневич і висловила сподівання на позитивний висновок.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн.

Порошенко доручив МЗС та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.