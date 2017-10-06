Угорщина не виступатиме проти продовження санкцій щодо РФ через конфлікт з Києвом

Угорщина не порушуватиме єдність Євросоюзу у питанні санкцій проти Росії, незважаючи на конфлікт з Києвом через закон про освіту. Про це заявив глава міністерства закордонних справ (МЗС) Угорщини Петер Сіярто в інтерв’ю російській газеті "Коммерсант".

Читайте такожУ МОН анонсували переговори із Угорщиною щодо закону про освітуСіярто знову наголосив, що доки закон про освіту зберігає чинність, Угорщина не підтримає жодної української ініціативи і жодного важливого для України рішення у міжнародних організаціях. "В Україні проживають 150 тис. угорців, і нам не все одно, що з ними буде. Ми несемо за них відповідальність", - заявив він.

Однак санкції проти РФ, за словами Сіярто, це окреме питання. "Санкції – це окреме питання. Ми не раз підкреслювали, що зацікавлені в тому, щоб взаємовідносини між Росією і Євросоюзом, а також Євросоюзом і Євразійським союзом будувалися більш прагматично і спиралися на взаємну довіру", - сказав він.

"Але в той же час ми не раз підкреслювали і те, що хоча ми і не вважаємо санкції, скажімо так, "успішними", ми не станемо підривати європейську єдність – адже в ній сила Євросоюзу", - зазначив Сіярто.

На питання, чи згодна Угорщина з позицією Німеччини про те, що поступове ослаблення обмежень проти Росії можливе в разі введення миротворчої місії ООН на Донбас, Сіярто відповів, що Німеччина найближчий партнер для Угорщини в Європі. "Тому ми повністю поділяємо позицію Німеччини. Те, що буде корисно Берліну, буде корисно і Будапешту", - підсумував глава угорського МЗС.