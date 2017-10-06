Одіозного екс-радника Авакова відправили в профспілку МВС освоювати посаду голови організації

Екс-радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ілля Киву обрано головою Всеукраїнської профспілки працівників МВС України.

"Сьогодні я був обраний головою Всеукраїнської професійної спілки працівників МВС України. Це призначення стало для мене великою честю і водночас великою відповідальністю перед тисячами людей і їх сім'ями", - написав він у своєму Facebook.

Як підкреслив Кива, сьогодні правоохоронці потребують "захисту своїх соціальних гарантій, інтересів і прав фізичної та моральної реабілітації".

"І забезпечення цих прав у повному обсязі і є моїм першочерговим завданням", - додав він.

Раніше колишній "головний борець з наркозлочинністю", президент Федерації доміно Ілля Кива оголосив про своє призначення головою Соціалістичної партії України. Проте в СПУ звинуватили його у брехні і в спробі привласнити партію.