Одіозного екс-радника Авакова відправили в профспілку МВС освоювати посаду голови організації
Як підкреслив Ківа, сьогодні правоохоронці потребують "захисту своїх соціальних гарантій, інтересів і прав фізичної та моральної реабілітації".
Екс-радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ілля Киву обрано головою Всеукраїнської профспілки працівників МВС України.
"Сьогодні я був обраний головою Всеукраїнської професійної спілки працівників МВС України. Це призначення стало для мене великою честю і водночас великою відповідальністю перед тисячами людей і їх сім'ями", - написав він у своєму Facebook.
Як підкреслив Кива, сьогодні правоохоронці потребують "захисту своїх соціальних гарантій, інтересів і прав фізичної та моральної реабілітації".
"І забезпечення цих прав у повному обсязі і є моїм першочерговим завданням", - додав він.
Раніше колишній "головний борець з наркозлочинністю", президент Федерації доміно Ілля Кива оголосив про своє призначення головою Соціалістичної партії України. Проте в СПУ звинуватили його у брехні і в спробі привласнити партію.