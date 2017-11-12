Трамп хоче мати добрі відносини з РФ для урегулювання ситуації в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що хоче мати добрі відносини з Російською Федерацією для урегулювання ситуації в Україні.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

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«Коли усі ненависники та дурні усвідомлять, що мати добрі відносини з Росією - це хороша справа, не погана справа. Завжди грати у політику - погано для нашої країни. Я хочу вирішити (ситуацію) з Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом, і Росія може значною мірою допомогти», - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Трамп заявив, що вірить словам президента Російської Федерації Володимира Путіна про невтручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році.