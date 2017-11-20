Завтра суд розглядатиме клопотання щодо заочного засудження Онищенка

Завтра, 21 листопада, в Солом’янському районному суді Києва відбудеться розгляд клопотання детективів НАБУ, яке погоджене прокурорами САП, про проведення спеціального досудового розслідування стосовно народного депутата Олександра Онищенка та інших фігурантів так званої “газової справи”, які переховуються від органів слідства.

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Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці у Facebook.

Згідно з матеріалами досудового розслідування НАБУ, обвинуваченим інкримінують злочини передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

В САП пояснюють, що факти переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваних Олександра Онищенка, Іннеси Кадирової, Олени Павленко, Сергій Свіченка, Сергія Кабаєва та Романа Якимащенка стали підставою для звернення до суду з клопотанням про проведення спеціального судового розслідування.

Зараз так звана “газова справа” щодо фігурантів, які знаходяться в Україні, знаходиться на стадії судового розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.