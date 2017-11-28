У "Голосі України" опубліковано закон про судову реформу

У газеті Верховної Ради "Голос України" опубліковано закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

Читайте такожПорошенко підписав закон про судову реформуЗазначається, що загалом цей закон набирає чинності з дня початку роботи Верховного суду, визначеного рішенням його пленуму відповідно за закону "Про судоустрій і статус суддів", опублікованим у газеті "Голос України".

Водночас, зміни до закону "Про Вищу раду правосуддя", передбачені розділом 4 цього закону, набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього закону.

Крім того, зміни до ч. 3 ст. 82, п. 4, 6 ч. 1 ст. 106, ст. 133, 147, 152, 155, розділ ХІІ закону "Про судоустрій і статус суддів" також набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього закону.

Зокрема, ці положення стосуються огляду доказів, видалення із зали судового засідання, стягнення на підставі судового наказу, підстав для відмови у видачі такого наказу та змісту такого наказу.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів.

Того ж дня перед голосуванням за проект закону в цілому депутати пакетом, без обговорення ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок.

Посадовці Генпрокуратури заявляли, що деякі поправки до Кримінального процесуального кодексу призведуть до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць, «руйнування слідства» та обмеження прав громадян.

У Національному антикорупційному бюро також заявляли, зміни до КПК паралізують роботу органів досудового розслідування і закликали президента ветувати їх.

22 листопада президент підписав закон щодо проведення судової реформи.

Законом, зокрема, передбачено створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Встановлюється, що в судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Вона забезпечує обмін документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь сторін процесу у судових засіданнях в режимі відеоконференції.

Визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється Системою у порядку, визначеному Кодексами (автоматизований розподіл справ). Вона також забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацію у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Системи.