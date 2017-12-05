Рекомендую розділяти опозицію і співпрацю з криміналом: Луценко до "захисників" Саакашвілі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко радить всім, хто у випадку з лідером партії “Рух нових сил” Міхеїлом Саакашвілі, говорить про політичні репресії, розділяти опозицію та співпрацю з криміналом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

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«Всі акції Саакашвілі фінансувалися закордонними олігархами і мали на меті особисту жадобу в захопленні влади, причому в незаконний спосіб… Саакашвілі обгрунтовано підозрюється в скоєнні дій на шкоду українській державі… Всім, хто кричить про політичні репресії, рекомендую розділяти опозицію і співпрацю з криміналом», - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.