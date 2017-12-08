Литва буде активно брати участь в процесі деокупації Криму – Порошенко

Литва буде активно брати участь в процесі деокупації анексованого Росією Криму.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайтє у Вільнюсі.

«Я поінформував пані президента про зусилля України зі створення «групи друзів» з деокупації Криму. І мені було приємно отримати запевнення, що Литва буде активно брати участь в процесі допомоги Україні з деокупації», - зазначив глава держави.

Порошенко також повідомив, що обговорив з Грібаускайтє збільшення участі Литви в СММ ОБСЄ на Донбасі.

«Ми високо цінуємо зусилля Литви щодо участі в СММ ОБСЄ. Ми сьогодні обговорили можливість навіть збільшення чисельності участі Литви», - сказав президент.