НАЗК закрило Антикорупційному бюро доступ до реєстру електронних декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), оскільки зафіксувало факт внесення змін до декларації одного із суб'єктів декларування уповноваженою особою Бюро.

Читайте такожНАБУ прийшло з обшуком до Міністерства юстиціїЯк повідомили у прес-службі НАЗК, відповідне рішення було обговорено на засіданні і підтримано всіма членами Агентства.

"Рішення прийняте на період з’ясування обставин, що вказують на зміну статусу щорічної декларації за 2016 рік в ІТС Реєстр одного із суб’єктів декларування. Національне агентство зафіксувало, що була зроблена та підтверджена власним електронним цифровим підписом уповноваженої особи НАБУ зміна е-декларації", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК вирішили призупинити доступ до Реєстру е-декларацій усім уповноваженим особам Антикорупційного бюро.

Крім того, в Агентстві мають намір звернутися до правоохоронних органів щодо виявлених ним фактів.

Як нагадали у НАЗК, відповідно до Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між Нацагентством та НАБУ, Бюро отримало віддалений прямий доступ до Реєстру е-декларацій 10 травня 2017 року. "З цього часу уповноважені особи Національного бюро переглянули 3587 документів з конфіденційною інформацією. Також положеннями цього Меморандуму виключається будь-яке втручання в зміст документів", - пояснюють у НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Антикорупційному бюро заявили, що НАЗК закрило їм доступ до Реєстру е-декларацій.