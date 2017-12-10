Мітингувальники в центрі Києва оголосили 4 вимоги до ВР і рушили до СІЗО для підтримки Саакашвілі (відео)

Організатори маршу з вимогою прийняття закону про імпічмент оголосили 4 вимоги до Верховної Ради України, яка повинна їх прийняти з 19 по 22 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції закликали громадян наступної неділі також зібратися на марш за імпічмент.

Представник партії “Рух нових сил” Ольга Галабала повідомила, що у цьому році у період з 19 по 22 грудня відбудеться останній сесійний тиждень у парламенті. Вона заявила, що учасники маршу за імпічмент вимагають від парламенту прийняття 4 вимог: “Перша вимога — це закон про імпічмент. Друга вимога — це закон про антикорупційний суд. Третя вимога — в другому читанні прийняти закон про вибори, тому що перше читання ми відстояли 19 жовтня. І четверта вимога — це відставка генерального прокурора Юрія Луценка, який в змові з Порошенком і іншими фактично минулого тижня хотів зробити корупційний переворот. За це Юрій Луценко, який став на чолі цього процесу, має піти геть”, - сказала Галабала.

Читайте такожУчасники ходи в центрі Києва вимагають звільнити Саакашвілі

Також вона закликала українців в усіх областях, починаючи із завтрашнього дня, виходити на вулицю та проводити мітинги біля всіх адміністративних установ у містах та містечках всієї України з вимогою виконати озвучені 4 вимоги.

Організатори маршу за імпічмент після завершення мітингу на Майдані Незалежності розпочали рух в напрямку СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку для підтримки затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Про це зі сцени на Майдані Незалежності заявив один із лідерів партії “Рух нових сил” Давід Сакварелідзе.

“Наприкінці нашого мітингу ми пропонуємо всім бажаючим піти в СІЗО СБУ, щоби нас було багато, щоби Міша почув, що він там не один”, - сказав Сакварелідзе.

Соєю чергою народний депутат Єгор Соболєв запропонував створити комітет національного порятунку.

“Я пропоную створити комітет національного порятунку людей відповідальних з кришталевою репутацією з незламним духом і серцем, які від Києва до останнього містечка допоможуть організуватися суспільству, які не дозволять порушувати закон, вбережуть країну від потрясінь у цей відповідальний період”, - сказав Соболєв.

Наразі активісти рушили вулицею Інститутська в напрямку Аскольдового провулку, 3-А, де утримується затриманий Саакашвілі. Також після мітингу біля СІЗО організатори акції мають намір піти до Генеральної прокуратури з вимогою відставки генерального прокурора Юрія Луценка.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі.

Того дня генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.

6 грудня стало відомо, що Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ. Як повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький, Саакашвілі оголосив голодування.