Міносвіти відхрестилося від вилучення у ВНЗ курсу історії України

Міністерство освіти і науки не приймало і не прийматиме жодного рішення щодо заміни курсу історії України у вищих навчальних закладах на курс історії української культури.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОН.

“З огляду на це окремі заяви з цього приводу виглядають щонайменше дивними. Курс Історія України є і буде обов’язковим предметом у вищій школі”, - наголосили в Міносвіти.

Крім того, міністерство пропонує і обговорює можливості запровадження додаткового обов’язкового курсу «Історія української культури». Новий курс відійде від вивчення лише однієї - політичної - складової життя суспільства. Курс історії української культури має включати мистецьку, політичну і релігійну історію, військову та наукову культуру та багато інших складових, відзначили в прес-службі.

Ще одним аргументом запровадження є те, що в більшості країн світу одним із центральних курсів світоглядної гуманітарної підготовки є історія світової та європейської цивілізацій, і у кожній країні вона тісно пов’язана з національним контекстом, додали в Міносвіти.

При цьому в прес-службі нагадали, що з ініціативи міністра Івана Вакарчука з 1 вересня 2009 українські першокурсники матимуть змогу самостійно обирати світоглядні гуманітарні дисципліни. Із загального обсягу предметів гуманітарні дисципліни становитимуть 10-15%. З них обов`язковими пропонуються українська мова, історія України, філософія, іноземна мова та історія української культури. Інші гуманітарні дисципліни будуть вибірковими.

Наступний крок — вибір спеціальних дисциплін на 3-4 курсах навчання. Отже, упродовж наступних чотирьох років буде запроваджена значно більш індивідуалізована навчальна програма. Всі нинішні студенти вчитимуться за чинною системою.

Проект відповідного рішення колегії МОН буде запропоновано на громадське обговорення.

Як повідомлялося, 3 червня вітчизняні науковці-історики закликали Міністерство освіти і науки відмовитися від намірів замінити вивчення історії України у вищих навчальних закладах курсом “Історія української культури”.

Зокрема, за словами доктора історичних наук, завідувача кафедрою історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету Юрія ТЕРЕЩЕНКА, вивчення повноцінного курсу вітчизняної історії у ВНЗ є для сучасної молоді чи не єдиним джерелом адекватних уявлень про історичне минуле українського народу, а його ліквідація завдасть серйозної шкоди нашій державності.