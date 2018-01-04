Лутковська розповіла, чому екс-мер Торецька під час обміну "сховався" в автобусі для українських журналістів

Колишній міський голова міста Торецьк (раніше - Дзержинськ) Донецької області Володимир Слєпцов, а також ще шестеро осіб в останній момент відмовилися покидати підконтрольну Україні територію в рамках обміну заручниками 27 грудня.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

"Це відбувалося зі Слєпцовим і ще шістьма особами, які вже приїхали на непідконтрольну уряду територію і там чітко сказали: "Ми не хочемо залишатися тут, хочемо повернутися на підконтрольну територію". Таких було семеро", - пояснила вона.

"Я знаю Володимира Микитовича особисто, у мене є провадження, яке пов'язане зі станом його здоров'я, поки він знаходився в СІЗО. Я знаю стан його здоров'я і об'єктивно чекати ще три години, поки вирішаться всі формальності, і повертати його з групою 7 осіб було небезпечно для його здоров'я. Тому я попросила забрати його в першу чергу разом з журналістами", - розповіла омбудсмен.

Вона зазначила, що за тиждень до процедури обміну у необхідності повернення в ОРДЛО сумнівалися ще близько двох десятків людей.

Раніше повідомлялося, що Слєпцов під час процедури обміну заручників "сховався" у автобусі для журналістів і повернувся в ньому на підконтрольну Києву територію.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що проти 14 з 73-х українських заручників, звільнених з полону контрольованих Росією бойовиків, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства.

На п'ятницю, 5 січня, запланована чергова зустріч усіх причетних до процесу можливого обміну українських заручників, які залишаються в полоні бойовиків.