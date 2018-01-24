Волкер про добу без пострілів в АТО: за наявності політичної волі мир можливий

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що мир на Донбасі можливий лише за наявності політичної волі усіх сторін дотримуватися раніше погодженого перемир'я.

Як повідомив американський дипломат у мікроблозі Twitter, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Вчора не було порушень режиму припинення вогню, що демонструє - мир можливий за наявності політичної волі", - наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, у штабі Антитерористичної операції повідомили, що вперше за тривалий час у районі проведення АТО минула доба пройшла без порушень режиму припинення вогню.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Російська Федерація намагається всіх обдурити, припинивши вогонь на Донбасі на час візиту Волкера в Україну. Спецпредставник Держдепу США прибув в Україну 23 січня.

26 січня в Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії. Волкер запевнив, що не буде вести переговори про Україну з РФ без взаємодії з українською владою.