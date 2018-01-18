Парубій про закон щодо Донбасу: ми зробили документ більш жорстким, але він буде підписаний президентом

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій упевнений, що закон про реінтеграцію Донбасу не буде заветований президентом і він буде підписаний ближчим часом.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо того, що раніше представник президента в парламенті заявила, що підготована профільним комітетом редакція законопроекту до другого читання значно відрізняється від тієї, яку президент вніс спершу.

Так, на питання, чи з огляду на ухвалення закону фактично в редакції комітету є вірогідність, що президент заветує його, Парубій сказав: "Думаю, що не заветує".

"Справді, Верховна Рада України внесла свої пропозиції і правки... Справді, ми зробили документ більш жорстким", - сказав він.

Спікер, зокрема, нагадав про свою позицію щодо того, що в цьому документі не мають згадуватися Мінські угоди.

"І вони мають бути вилучені з документу, і так парламент проголосував", - наголосив голова ВР.

Він додав: "Я маю глибоке переконання, що навіть дискусії не може бути про те, що документ буде заветований. Я думаю, він буде підписаний президентом, переконаний - у відведений Конституцією термін, і стане законом у найближчий період".

Водночас, Парубій висловив думку, що ще близько трьох днів необхідно для того, аби профільний комітет та юридичне управління парламенту завершили роботу над текстом законопроекту.

"Я думаю, орієнтовно дня за три я вже буду мати змогу його підписати і передати на розгляд президентові України", - сказав він.

Крім того, спікер нагадав про механізм, який може заблокувати цей процес, - реєстрація депутатами проекту постанови щодо скасування голосування за цей закон. Такий проект постанови, у разі його реєстрації, можна буде проголосувати та відхилити завтра, додав голова ВР.