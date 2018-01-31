До "кремлівського списку" США потрапили друзі Путіна з бізнесом в Україні (відео)

Санкції американців напряму не торкнуться їхніх справ у Києві.

Новий американський список олігархів РФ налічує бізнесменів із активами в Україні.

Кожен десятий з них на цей момент має чинний бізнес в Україні, а кожен третій розпродав свої українські активи під час або після Революції гідності, йдеться в сюжеті ТСН.

Вагіт Алекперов мав в Україні мережу автомобільних заправок "Лукойл", які після Майдану перефарбувались у заправки АМІК. Олегу Дерипасці в Україні належить чимало підприємств: наприклад, сервісний центр "Металург" та Миколаївський глиноземний завод. Євген Касперський, автор антивірусної програми, яка нещодавно оскандалилася через зв’язки із ФСБ, продає в Україні свою продукцію через мережу посередників.

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Друзів дитинства Путіна братів Ротенбергів теж внесли в американський санкційний список. У Києві з ними пов’язують великий торговельний центр Ocean Plaza. Володимир Євтушенков володіє в Україні телекомунікаційною мережею, яка працює під торговою маркою Vodafone. Молочка "Чудо" та "Слов’яночка" від Wimm-Bill-Dann теж приносить гривні російському олігарху Гаврилові Юшваєву із американського списку.

Цікаво, що в немилість США не потрапили власники восьми обленерго Бабаков, Воєводін та Гінер. Немає там також російського бізнесмена з численими активами в Україні Костянтина Григоришина.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список 210 наближених до Путіна осіб, стосовно яких можуть бути запроваджені санкції. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, «інші високопосадові політичні лідери» і олігархи.

До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, серед них керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сєчін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

Серед «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.