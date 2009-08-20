Азаров радить Тимошенко не чіпати будинок Януковича

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат Микола АЗАРОВ порадив прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО розібратися із «лозінківщиною», а не забирати будинок у лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам, коментуючи сьогоднішню заяву Ю.ТИМОШЕНКО про необхідність повернення резиденції «Міжгір’я», де проживає В.ЯНУКОВИЧ, у державну власність.

«Щойно ця команда прийшла, вона почала у ЯНУКОВИЧА забирати будинок, у якому він проживає відтоді, коли йому як прем’єр-міністру цей будинок було надано», - сказав М.АЗАРОВ, наголосивши: «Нехай ТИМОШЕНКО цим займається й надалі». «Успіхів їй у цій вдячній справі», - побажав М.АЗАРОВ.

Говорячи про інші звинувачення на адресу Партії регіонів, зокрема, стосовно незаконного отримання близькими до партії людьми ліцензій на видобуток нафти і газу, він зауважив: «Нехай вона краще розбереться з таким явищем, яке у народі отримало назву «лозінківщина».

«Партія регіонів і всі її члени відкриті для пояснень своїх дій і у питаннях своєї власності», - зазначив М.АЗАРОВ.