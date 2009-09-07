У ВР відбудеться прес-конференція «Пиво – не молоко! Хто гальмує законопроект № 1171? »

9 вересня 2009 р. о 12.00 у прес-центрі («press-point») Верховної Ради України (вул. М.Грушевського, 5, другий поверх) відбудеться прес-конференція на тему: «Пиво – не молоко! Хто гальмує законопроект № 1171 про обмеження споживання і продажу пива та «слабоалкогольних» напоїв?».

У прес-конференції візьмуть участь: народні депутати України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ), Євгеній СУСЛОВ (фракція БЮТ), Ельбрус ТЕДЕЄВ (фракція Партії регіонів), Валерій БАРАНОВ (фракція «Блок Литвина»), головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, ведуча соціального проекту «Знайдемо вихід» «Першого» каналу Наталія РОЗИНСЬКА, поп-співачка, активістка жіночого руху «Фемен» Анна МУХІНА.

Учасники прес-конференції піднімуть питання нейтралізації пивного лобі у парламенті, що гальмує законопроект № 1171 про обмеження споживання і продажу пива та «слабоалкогольних» напоїв, внесений Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, Євгеном СУСЛОВИМ та ухвалений у першому читанні 5 березня 2009 року.

Проте протягом шести місяців зазначений законопроект так і не прийнято в другому читанні та в цілому. На сьогодні він перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Наразі до законопроекту внесено більш як 40 поправок. Учасники прес-конференції піднімуть питання: “Кому вигідна така псевдозаконотворчість?” “Хто відстоює інтереси виробників пива та так званих “слабоалкогольних напоїв?”.

Учасники прес-конференції виступають за прирівнювання пива та «слабоалкогольних» розчинів до алкогольних напоїв, а також за повну заборону їх реклами.

Учасники прес-конференції закличуть народних депутатів підтримати проект закону про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв) (реєстр. № 1171 від 11.12.2007).

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