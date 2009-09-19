Спецпредставник Медведєва розказав про «безглузду, ідіотську ситуацію»

Для виведення українсько-російських відносин з глухого кута потрібно вести діалог.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив спеціальний представник президента Росії з міжнародної культурної співпраці, співголова правління Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасників СНД Михайло ШВИДКОЙ.

«Я вважаю, що немає патової ситуації. На мій погляд, при тому, що відносини Росії і України, безперечно, обтяжені великою кількістю проблем (від Чорноморського флоту, газу - до ставлення до деяких історичних подій, включаючи Велику Вітчизняну), проте, я вважаю, що глухий кут – це така зручна формула, щоб нічого не робити», - сказав М.ШВИДКОЙ.

«Ми - сусіди, і діватися нам один від одного нікуди. Це треба чітко розуміти. Я вважаю, що навіть жорстке послання Дмитра МЕДВЕДЄВА і не менш жорстка відповідь Віктора ЮЩЕНКА – це скоріше політичні месиджі, які мають відношення до політиків, а не до народів. При всій моїй любові до свого президента і пошані до Президента України, їх образи не вичерпують образи наших народів. У цьому сенсі в наших народів спільна доля – минуле і майбутнє», - додав він.

При цьому він нагадав, що зустрічі керівників двох країн незважаючи на таку ситуацію, проходять. Зокрема, в Польщі Володимир ПУТІН зустрічався з Юлією ТИМОШЕНКО, де вирішувалися питання не тільки щодо газу, а й щодо спільного проекту Ан-70.

М.ШВИДКОЙ зазначив, що якщо подивитися на нинішню європейську реальність, цілком очевидно, що Україні, так чи інакше, потрібний російський ринок – це потрібно для традиційних продуктів української економіки, українського туризму, транзиту тощо. Іншими словами, в дуже багатьох відношеннях Україні потрібна Росія, додав він.

«Я думаю і впевнений, що і Росії потрібна Україна, – це знову ж таки питання транзиту, знову ж таки ринок збуту продукції та інтелектуальних послуг», - сказав М.ШВИДКОЙ. Приміром, Росія зацікавлена в українському культурному ринку також, як і Україна має бути зацікавлена в російському культурному ринку. Адже сьогодні ясно, що для українських музикантів (як філармонійних, так і естрадних), літераторів, кінематографістів російський ринок привабливий хоч б тому, що на нього пускають, і він не так закритий, як західний. «Вважаю, треба почати розмовляти один з одним не тільки на політичному рівні», - підкреслив М.ШВИДКОЙ.

Він зазначив, що десять років тому російська і польська інтелігенція, коли у відносинах було зовсім погано, створила ініціативну групу. За його словами, перша зустріч була присвячена простій інвентаризації проблем і сьогодні російсько-польський форум – це цілком серйозна організація.

«Такі підходи до складних ситуацій вельми ефективні. Дуже багато того, що відбувається в громадській думці і в головах людей у Росії і Україні, - безглуздо або навіть вульгарно. Особливо, коли українці бачать у росіянах ворогів, а росіяни – в українцях. Це безглузда, ідіотська ситуація. Вважаю, що треба зібрати всі можливі інтелектуальні ресурси, сісти за один стіл і почати розмовляти», - підкреслив М.ШВИДКОЙ.