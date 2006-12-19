Олійник: Цушко подав сигнал злочинному світу

Народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК (фракція БЮТ) пропонує 22 грудня на пленарному засіданні Верховної Ради України заслухати інформацію міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА про масове звільнення посадових осіб керівного складу Міністерства внутрішніх справ.

Текст відповідного проекту постанови ВР зареєстрований у парламенті.

У коментарі УНІАН С.ОЛІЙНИК наголосив, що масове звільнення заступників міністра внутрішніх справ протягом короткого терміну свідчить про запровадження політичного підходу до кадрової політики у МВС. Це, підкреслив депутат, є неприпустимим, оскільки є “сигналом для злочинного світу” і призведе до зростання рівня злочинності та погіршення криміногенної ситуації в державі.

С.ОЛІЙНИК нагадав, що під час представлення новопризначений міністр В.ЦУШКО заявив, що у кадрових призначеннях керуватиметься двома критеріями – професійністю і чесністю співробітників. З цього приводу депутат наголосив, що у такий короткий термін з 1 по 13 грудня (з моменту призначення міністра до прийняття рішення про зміну його заступників – УНІАН) В.ЦУШКО не міг провести кадрові зміни державних службовців вищого рангу, виходячи саме з професійного аспекту, та перевірити їх відповідність вказаним критеріям та принципам.

Крім того, С.ОЛІЙНИК стверджує, що заяви про звільнення за власним бажанням заступники міністра писали під тиском, про що свідчить і їх “оптовий” характер. Більше того, С.ОЛІЙНИК, посилаючись на власну інформацію, заявляє про те, що заяви на звільнення “відібрані” й у інших керівників різних підрозділів МВС, та про існування “якогось таємного списку майже з 380 осіб, які заплановані на звільнення в усій структурі МВС”, у тому числі в регіонах. “Така масштабна ротація є абсолютно неприйнятною”, - наголосив С.ОЛІЙНИК.

Він підкреслив, що політизація МВС, крім того, що призведе до розбалансованості і нестабільності всередині міністерства, суперечить і Закону України «Про міліцію», Конституції України, іншим законодавчим, а також нормативним актам МВС та міжнародним правовим нормам.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та про призначення на цю посаду В.ЦУШКА.

13 грудня Кабінет міністрів своїми постановами призначив сімох нових заступників міністра, з одночасним звільненням попередніх керівників.

15 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію постанов уряду про призначення семи заступників міністра внутрішніх справ. Як зазначалось у документі, Президент вважає, що ці рішення Кабміну “прийнято на порушення конституційних повноважень Президента України щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання прав і свобод людини і громадянина, передбачених частиною другою статті 102, пунктами 1 і 17 частини першої статті 106 Основного Закону України, на порушення Указу Президента України від 4 грудня 2006 року № 1025 «Про Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України», яким передбачено погодження з главою держави кандидатур для призначення на посади першого заступника міністра внутрішніх справ України та заступника міністра внутрішніх справ України.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду “для вирішення питання про конституційність зазначених постанов Кабінету Міністрів України”.