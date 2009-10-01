Члени ЦВК блокуватимуть роботу комісії перед другим туром виборів?

Голова Центральної виборчої комісії України Володимир ШАПОВАЛ припускає, що перед другим туром президентських виборів будуть спроби заблокувати роботу ЦВК шляхом зриву кворуму. Про це він сказав в інтерв`ю «Лівому берегу»

Він зазначив, що після 17 січня учасників виборів залишиться двоє, і вони «вже матимуть досить чітку картину, докладну соціологію - тут-то й почнеться пошук оптимальних для них рішень. Рішень, для ЦВК і суспільства, швидше за все, екстремальних».

«Є в мене відчуття - на рівні підсвідомості, що хтось із цих двох дійсно може почати застосовувати якісь деструктивні дії. Зокрема в ЦВК - намагаючись, приміром, зірвати кворум. Досить надійний спосіб заблокувати роботу комісії, - говорить голова Центрвиборчкому. - Не хочу образити своїх колег, але немає в мене переконаності, що всі вони встоять перед «закликом» взяти участь у зриві кворуму. Одне можу сказати поза сумнівом: пан ШАПОВАЛ сприяти цьому точно не буде. Обіцяю: засідання ЦВК проводитиму за планом. Якщо буду живий-здоровий, звичайно, тьху-тьху. Але навіть якщо буду нездоровий - теж! Особисто я маю намір діяти виключно в рамках закону, зокрема - оголосити результати виборів».

При цьому на запитання «Впевнені, що хтось із членів ЦВК в останню хвилину не дасть «задній хід»?», В.ШАПОВАЛ сказав: «… мені б не хотілося нікого з них ображати - ми працюємо разом більше двох років. І хоча знаємо один одного вже досить непогано, все ж таки стовідсоткової впевненості в «стійкості» всіх у мене немає. Я тут оцінюю якості не лише своїх колег - ще й потенційних учасників другого туру...»

В.ШАПОВАЛ зазначив: «Я був би, звичайно, лицеміром, якби заперечував очевидні, всім відомі речі: квотний, тобто - політичний принцип формування ЦВК. Іноді по ходу наших нарад я навіть дозволяю собі жартувати: зараз слово бере представник фракції такої-то політичної сили в Центрвиборчкомі. «Квотування» існує - неможливо з ним не рахуватися. Звичайно, було б значно краще, якби члени ЦВК - «посланці» різних політсил, мали можливість впливати на позицію тих, хто насмілюється, скажемо жартома, давати їм поради. Хоча б тому, що тут, у Центрвиборчкомі, часто краще бачать і розуміють ситуацію зсередини, ніж ті, хто ззовні видає рекомендації». Водночас, за словами В.ШАПОВАЛА, «неможна думати, ніби тут (у ЦВК – УНІАН) усі маріонетки. Такого немає. По-друге, позиції окремих членів ЦВК дійсно змінилися, й це, мабуть, нормально. Звичайно, ми не парламент, хоч і в парламенті іноді буває, що вірні бійці фракції, здавалося б, ні з того ні з сього йдуть наперекір її генеральній лінії.

За словами голови Центрвиборчкому, він не думає, що «примушення ЦВК до відсутності кворуму» стане першим способом, до якого можуть вдатися в разі чого. Це вже останній довід - дуже вже він демонстративний... Вважаю, спершу несприятливі для когось результати можуть все-таки оспорити в судах. Сподіваюся, екстремальних спроб психологічної дії на суспільство, зокрема - провокації хвилі протестів у 2010-му ми не побачимо. Отже ці два способи - судові оскарження й блокування ЦВК – основні».