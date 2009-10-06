Експерти - про переговори Київського і Московського патріархатів

Переговори між Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) і Українською православною церквою Київського патріархату (УПЦ КП) поки не можуть привести до реальних зрушень, вважають експерти.

Інститут Горшеніна провів експертне опитування про значення й наслідки перших переговорів УПЦ МП і УПЦ КП для майбутнього Православної Церкви. (УНІАН: 2 жовтня ц.р. відбулося перше засідання робочих груп із підготовки до діалогу між Українською православною церквою Московського патріархату та Українською православною церквою Київського патріархату з метою відновлення єдності українського православ`я. Підготовка до діалогу відбувається вперше за історію існування двох церков.)

Професор Московської духовної академії о. Андрій КУРАЄВ вважає, що практичного сенсу дані переговори не мають. «Мені здається, це щось таке доволі символічно-ритуальне. Вважаю, що поки людина на ім`я Філарет є керівником Київського патріархату, то навряд чи тут можливий рух. Ну й плюс до цього, знову ж таки, позитивним результатом переговорів може бути лише визнання Київського патріархату церквою. Я просто не бачу іншого фіналу такого роду переговорів, все решта – це не більше ніж піар-приводи. А я не уявляю, як прийти з канонічної богословської точки зору саме до такого кінцевого висновку», - сказав о. А.КУРАЄВ.

Архієпископ Української автокефальної православної церкви Ігор ІСІЧЕНКО сказав: «Хотілося б думати, що це простий збіг, що переговори відбулися саме перед тим, коли повинна була приїхати делегація Вселенського патріархату. В будь-якому випадку, ці переговори мають одну позитивну якість, незалежно від їх підсумків – це те, що починає формуватися культура діалогу. Та, якої так не вистачало Україні в попередні роки».

Настоятель Церкви св. Мучеників Бориса і Гліба (УАПЦ) Юрій БОЙКО вважає однією з причин даних переговорів те, що приїзд глави Російської православної церкви патріарха Кирила в Україну показав, що «Московський патріархат, як і багато сторіч тому, дуже заполітизований, відповідно, дуже шовіністично налаштований по відношенню до України». Ю.БОЙКО вважає, що переговорний процес було стимульовано українськими політиками й владою. «Українська влада розуміє, що українська церква повинна молитися Богові за Україну, за народ, а не за інтереси іншої країни. Хоча, відверто кажучи, я не вірю в результативність і ефективність саме на даному етапі цих переговорів», - сказав Ю.БОЙКО.

Доцент Львівського національного університету і релігієзнавець Андрій ЮРАШ вважає початок переговорів логічним завершенням дуже складного попереднього процесу, вирішальну роль у якому зіграв візит в Україну патріарха Кирила. «У середовищі Московського патріархату побачили, що подальше затягування процесу призведе до повної втрати контролю над релігійною ситуацією, що реальні очікування українського суспільства повністю не відповідатимуть стратегії розвитку УПЦ МП. Таким чином, намагаючись врятувати становище, свої стратегічні пріоритети на майбутнє, УПЦ МП зважилася на радикальний крок», - сказав А.ЮРАШ. На думку експерта, дані переговори не можуть у принципі привести до якихось радикальних зрушень під час першої зустрічі, яка стала лише символічною. «Перспективи на майбутнє, очевидно, залежатимуть від того, наскільки буде воля з боку Московського патріархату до наповнення цього процесу реальним сенсом. Якщо подивитися на цей процес і на ідеологію обох сторін, то ми побачимо, що це фактично не рух сторін назустріч один одному, а наближення «українофільської» частини Московського патріархату до тих ідеологічних юрисдикційних пріоритетів, які вже давно сповідує Київський патріархат і які знаходять визнання в українському суспільстві», - говорить А.ЮРАШ.

На його думку, «наскільки сильним буде бажання з боку цієї «українофільської» частини Московського патріархату до практичного втілення цих ідеологічних установок – настільки успішним буде процес переговорів». «Думаю, що ні в кого немає сумнівів, що жодна модель, яка б базувалася на тому підході, що Київський патріархат повинен відректися від свого реального статусу, повернутися в стан Московського патріархату, не є реалістичною, поки Київський патріархат має сильного, впевненого лідера», - вважає А.ЮРАШ.