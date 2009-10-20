Кириленко думає, що регіонали відтягують зняття імунітету

Народний депутат України, голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що законопроект Партії регіонів щодо скасування депутатської недоторканності спрямований на відтягування в часі процедури позбавлення депутатів імунітету. Про це В.КИРИЛЕНКО заявив, виступаючи з парламентської трибуни, повідомили УНІАН у прес-службі депгрупи “За Україну!”.

Він нагадав, що ініційований ним законопроект про скасування депутатської недоторканості, було внесено ще наприкінці 2007 року. Розгляд документу розпочався в 2008 р. і вже 7 липня минулого року на цей законопроект було отримано позитивний висновок Конституційного Суду.

«Зараз нам пропонується голосування по іншому законопроекту – №3251, який ще не пройшов жодної процедури в КС», - зауважив голова групи «За Україну!». В.КИРИЛЕНКО пояснив, що таким чином проголосувавши за законопроект ПР, депутатська недоторканість може бути скасована десь через рік-два.

«По суті це відкладання питання в довгий ящик, - сказав В.КИРИЛЕНКО, - Тому ми здивовані, чому першим не розглядається законопроект №1375, який вже два роки у виробництві Верховної Ради і пройшов процедуру в КС».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, на розгляд у Верховній Раді України були представлені два законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності.

Зокрема, законопроект «Про внесення змін до Конституції України», запропонований народними депутатами від Партії регіонів, пропонує скасувати недоторканність народних депутатів, Президента України та суддів України.

Другий законопроект, одним із авторів якого є В.КИРИЛЕНКО і який вже відправлявся на висновок Конституційного Суду, передбачає скасування лише депутатської недоторканності.