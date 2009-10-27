Ульянченко про МВФ, фракцію Литвина, соцстандарти й уряд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і спеціалісти Секретаріату Президента продовжують вивчати закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати у 2010 році», прийнятий Верховною Радою 20 жовтня.

Про це в ефірі телекомпанії «5 канал» заявила глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

«Тривають консультації, працюють спеціалісти над цим законом, вивчаються джерела фінансування, якщо вони є… Вивчається закон: в яку копійку це виллється країні. Це непростий закон і непросте рішення. Президент працює над цим законом. Є ще, слава Богу, час», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона також відзначила, що на сьогодні є сумніви у тому, що уряд використовує кошти, надані МВФ, за призначенням.

В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що завдання МВФ, в першу чергу, – «примусити уряд реформуватися і гроші витратити саме на це».

«Транш – це серйозна проблема. Підписуючи документи на наступний транш, треба було б зрозуміти, які умови МВФ були виконані урядом, а які – ні. Держава бере серйозні зобов`язання і величезні борги… Або ми ці гроші проїдаємо, або використовуємо на передвиборні популістські обіцянки, або ми реформуємо економіку», – заявила глава СП.

«Держава сьогодні стоїть перед викликом: ми відправляємо Місію (Міжнародного валютного фонду - УНІАН) і розписуємося у тому, що ми нездатні працювати з МВФ, тому що ми не маємо програми, напрацьованої для такої структури, або ми дійсно розуміємо, куди ми використовуватимемо (гроші), заради чого це робимо, і що нам може допомогти, тому що МВФ і його гроші мають допомогти економіці країни», – зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона також нагадала, що законопроект про підвищення соцстандартів був внесений членом Блоку Литвина Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ, який входить у коаліцію, і ця фракція голосувала за ухвалення згаданого закону.

«Мені здається, що треба було б коаліції розібратися, яким чином коаліція йде, які вона вирішує питання, і чому так відбувається», – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Крім того, підкреслила вона, у Президента також є питання і з приводу того, що прем`єр-міністр обіцяла на початку 2009 року не знижувати соцстандарти, а на сьогодні зарплати фактично знижуються. «Тобто, ми у людей забираємо гроші, і треба якось дати відповідь і на це питання», - заявила глава СП.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році».

«За» проголосувало 254 із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі за даний законопроект фракція БЮТ і частково фракція «Наша Україна – Народна самооборона».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив надію, що згаданий закон буде ветований Президентом України.

Непідвищення мінімальних стандартів, згідно з Меморандумом про співпрацю України з МВФ, є однією з умов продовження співпраці і виділення Україні у середині листопада четвертого – останнього – траншу кредиту стенд-бай у розмірі 2,5 млрд. SDR (понад 3,7 млрд. дол).