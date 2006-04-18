Турчинова поховають так само, як Різака, Кушнарьова, Колесникова...

Провідні політичні експерти не виключають політичного підтексту в порушенні кримінальної справи проти колишнього голови Служби безпеки України Олександра ТУРЧИНОВА та екс-заступника голови СБУ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

Такої думки, як повідомили УНІАН у Центрі досліджень політичних цінностей, дійшли політологи коментуючи заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи проти О.ТУРЧИНОВА і А.КОЖЕМ’ЯКІНА.

Так, відповідаючи на запитання: «Чи має рішення Генпрокуратури стосовно арешту ТУРЧИНОВА та КОЖЕМ’ЯКІНА політичне підґрунтя?» голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ зазначив, що „силові структури й судова система в Україні є засобами політичного тиску». На його думку, «у цій сфері кардинальних зрушень, порівняно з часами правління Леоніда КУЧМИ, не відбулося». На підтвердження цієї тези політолог нагадав, що «жодна з резонансних справ щодо політичних або навколополітичних діячів, так і не була доведена до логічного завершення». «Похована «справа РІЗАКА», «справа КУШНАРЬОВА», навіть «справа КОЛЕСНИКОВА». Буде успішно похована й «справа ТУРЧИНОВА». Рішення по цих справах приймаються не в судовому порядку, а на незрозумілому «політичному рівні». А значить – усі ці справи політичні”, - підкреслив О.ДОНІЙ.

Натомість директор Європейського інституту інтеграцій та розвитку Дмитро ВИДРІН наголосив, що «Президент дав оцінку метушні навколо ТУРЧИНОВА і назвав це політичною провокацією». «Оскільки у Президента завжди вичерпна інформація, я думаю, що він має рацію, і мені додати до слів Президента абсолютно нічого», - сказав Д .ВИДРІН.

У свою чергу, директор Інституту національних стратегій Кость БОНДАРЕНКО сподівається, що «Генеральна прокуратура керується не політичними мотивами, коли виписує такі ордери, видає такі постанови, а виключно питаннями законності». Зазначивши, що в усіх пострадянських країнах є дуже велика спокуса використання силових структур і прокуратури у політичних питаннях політолог висловив припущення, що «тут питання має бути поставлене таким чином: якщо навіть це й не політичне замовлення, то з політичної точки зору, з питань політичної доцільності, на сьогоднішній день його потрібно було б уникати”.

У цьому контексті директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ сказав: „Дуже важко засумніватися в тому, що подібні речі можуть бути абсолютно поза політикою, особливо в час, коли йде така жорстка боротьба за мир у «помаранчевій» коаліції, що може не залишити каменя на камені від цієї коаліції». При цьому експерт висловився: «дуже важко уявити собі, що тут немає ніякої політики». За його словами, «те, що відбувається зараз у країні, скоріше говорить про те, що такої потужної вертикалі влади, яка була за часів КУЧМИ, немає – вона зруйнована вщент, а нова ще не створена». «Це дає можливість дуже багатьом гравцям перебирати на себе частину владних повноважень. Тому дуже важко собі уявити, хто в конкретному випадку стоїть за прийняттям того чи іншого рішення. Надзвичайно плюралістична владна композиція зараз існує в Україні”, - зазначив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний, що рішення щодо відкриття кримінальної справи проти ТУРЧИНОВА і КОЖЕМ’ЯКІНА «політичне, тому що вперше в історії незалежної України кадровому офіцерові СБУ і керівникові СБУ пред`явлені такі тяжкі звинувачення – не в корупції, а в знищенні результатів діяльності СБУ». «Тобто, такого, загалом, не було у всій Східній Європі. Насправді це політична криза, і Юлія ТИМОШЕНКО, звичайно ж, правильно реагує на неї, захищаючи своїх найближчих соратників. Це доказ того, що тут присутній політичний аспект», - впевнений політолог. «А чи є це політичним замовленням стосовно ТИМОШЕНКО?», - зауважив при цьому експерт і відповів: «Я не думаю, що це так. Але, поза всяким сумнівом, поведінка прокуратури саме зараз, коли йде питання про формування парламентської більшості і «помаранчевої коаліції», - це той осиковий кіл, який буде підставою для смерті такої коаліції”.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК зазначив „наскільки я розумію, йде слідство з приводу діяльності ТУРЧИНОВА на посаді голови СБУ і, в принципі, під цією справою слід розуміти політичний підтекст».

За словами політолога, «звичайно, переслідування чинних діячів БЮТ з боку Генпрокуратури й кореляція діяльності силових відомств з боку влади відбувається». Він припустив, «якщо справді такі рішення існують, то вони мають політичний підтекст, метою якого є стимулювання більшої поступливості з боку Юлії ТИМОШЕНКО під час підписання угоди про створення «помаранчевої» коаліції». На його думку, «власне в цьому й треба бачити мету цієї діяльності, крім того, не варто забувати, що через структури, наближені до ТУРЧИНОВА (через деякі сайти) було здійснено вилив певного компромату на діючу владу, і, звичайно, що це також не пробачається». У першу чергу, зазначив В.КУЛИК, що це політичне рішення – якщо таке рішення Генпрокуратури дійсно існує й це не політичний піар Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО). Водночас, на його думку, «таке рішення буде реалізувати досить складно, адже ТУРЧИНОВ є новообраним народним депутатом і притягнути його до відповідальності буде важко”.