Тігіпко каже, що популізм Ющенка загрожуватиме нацбезпеці

Готовність Президента України Віктора ЮЩЕНКА підписати закон про підвищення соціальних стандартів “свідчить про розпад системи влади в Україні. Напередодні нових президентських виборів жоден із гравців не бажає зупинити шалений популізм парламенту».

Так колишній міністр економіки України Сергій ТІГІПКО прокоментував відмову В.ЮЩЕНКА ветувати ухвалений парламентом 20 жовтня закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році». Про це УНІАН повідомили у прес-службі кандидата на пост Президента України.

«В.ЮЩЕНКО в даному разі діє не як глава держави, а як кандидат у президенти. Для виконання закону тільки в цьому році потрібно більше 8 млрд. грн., яких у скарбниці немає. Крім того, набуття законом чинності суттєво ускладнить отримання четвертого траншу МВФ, без якого бюджет не буде виконаний навіть у чинній редакції», – говорить С.ТІГІПКО.

На його думку, для виконання закону наступного року доведеться або різко посилити фіскальний тиск на економіку, заганяючи її в тінь, або додатково емітувати близько 70 мільярдів гривень, що спричинить гіперінфляцію. «Зрозуміло, коли в популізмі змагаються депутатські фракції, які звикли до безвідповідальності. Але включення в цю гру Президента є прямою загрозою національній безпеці», – стверджує С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив надію, що згаданий закон буде ветований Президентом України.

Непідвищення мінімальних стандартів, згідно з Меморандумом про співпрацю України з МВФ, є однією з умов продовження співпраці і виділення Україні у середині листопада четвертого – останнього – траншу кредиту стенд-бай у розмірі 2,5 млрд. SDR (понад 3,7 млрд. дол).

Учора, 28 жовтня, Президент заявив, що не ветуватиме закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».