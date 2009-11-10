Рубан думає, що в принципових питаннях Ющенка підтримують 90% українців

Керівництво Росії досі мислить поняттями колишньої імперії. Так, коментуючи інтерв’ю Президента Російської Федерації Дмітрія Медведєва журналу «Шпігель», висловився директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. При цьому науковець підкреслив, що спроби утвердити Росію в якості «старшого брата», поділити країни Європи на великі і маленькі, не увінчаються успіхом, "повернення в минуле вже не буде".

Рубан переконаний, що Президент Медведєв не хоче бачити реалії, коли каже, що керівництво Росії веде жорстку полеміку лише з однією людиною – Президентом України Віктором Ющенком. «Коли Віктор Ющенко відстоює позиції приєднання України до Євроатлантичної системи безпеки, питання збереження у власності України газотранспортної системи, демаркації кордонів з РФ, він відстоює національні інтереси і українські громадяни підтримують цей курс», - наголосив Рубан.

«30% українців підтримують вступ України до НАТО. Це мільйони громадян, а не один Віктор Ющенко», - зазначив Рубан. Він нагадав, що свого часу лист про надання Україні ПДЧ підписав не один Ющенко, а й теперішній прем’єр-міністр України, і тодішній Голова Верховної Ради. «Це позиція не тільки Президента, це позиція значної частини і українського суспільства, і українського політичного класу», - акцентував директор НІСД.

Також, підкреслив науковець, якщо зараз провести опитування, то не менше 90% українців сказали би, щоб газотранспортна система України повинна належати українській державі. «Це фундаментальна українська позиція – а не тільки позиція Президента Ющенка», - наголосив Рубан.

90% українців хотіли би мати безвізовий режим в’їзду до ЄС. «Але вирішенню цього питання перешкоджає відсутність чітко визначеної відповідальності на україно-російському кордоні. А ця невизначеність є результатом негативної позиції РФ щодо демаркації нашого спільного кордону. Так що саме позиція РФ є помітною перешкодою для успішного завершення переговорів з Євросоюзом», - повідомив Рубан.

Також він звернув увагу на те, що сьогодні українці змінюють своє відношення до історичного минулого. Так, за авторитетними опитуваннями, більше 40% українців вважають, що події, які відбувались на території України у 1939-44-х роках, правильно називати подіями Другої Світової війни. Велика частина українців, переважна більшість молодого покоління, хоче бачити свою країну вписаною в контекст європейської історії, культури, політики. «Велика частина громадян вважає, що люди, які боролись за визволення України, мають бути вшанованими українською владою, незалежно від того, під якими прапорами вони воювали», - додав Рубан.

«Президент РФ також змушений визнати, що економічні стосунки двох сторін нормально розвиваються і це теж хороший результат Віктора Ющенка, який завжди виводив їх за дужки політичних дискусій. До речі, це теж повністю відповідає прагненням українських громадян» - зауважив Юрій Рубан.

«Президенту Ющенку вдалося вберегти Україну від внутрішнього протистояння саме тому, що він був лідером суспільства у питаннях національного інтересу. І жоден політик не зможе бути Президентом всієї України, якщо він відійде від цих позицій під зовнішнім тиском чи з метою здобути зовнішню підтримку на виборах», - підсумував Рубан.