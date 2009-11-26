Ющенко написав Тимошенко лист

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд зробити все, аби закон про державний бюджет на 2010 рік був ухвалений до кінця поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться у листі глави держави на адресу керівника уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

«Вкотре підкреслюю важливість прийняття Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» до кінця цього року, що потребує невідкладного його доопрацювання Кабінетом міністрів України», - йдеться в листі.

«Також наголошую, що лише у випадку неухвалення відповідного закону до початку нового бюджетного періоду уряд може видавати постанови щодо особливостей здійснення видатків, які повинні відповідати вимогам статті 46 Бюджетного кодексу України. У зв`язку з цим прошу переглянути постанову Кабінету міністрів України від 29 жовтня 2009 року №1181 «Про заходи щодо забезпечення виконання державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році», - додає Президент.

В.ЮЩЕНКО у листі пояснює, що звернувся до прем’єр-міністра у зв`язку із доопрацюванням Кабінетом міністрів проекту Закону «Про державний бюджет України на 2010 рік» відповідно до постанови Верховної Ради від 20 листопада 2009 року. Глава держави вважає за доцільне ще раз наголосити на необхідності врахування у цьому документі ряду принципових питань, які будуть визначальними під час прийняття рішення щодо підписання зазначеного закону.

Зокрема, він наголошує на необхідності запровадження на законодавчому рівні механізмів, які б дали змогу запобігти в наступному році таким негативним явищам, характерним для поточного року, як розбалансованість бюджету, порушення конституційних прав громадян на соціальний захист через недотримання встановлених законом соціальних стандартів, недофінансування важливих бюджетних програм, ручний режим управління бюджетними коштами, безконтрольне нарощування дефіциту бюджету.

Так, на думку В.ЮЩЕНКА, необхідно врахувати у держбюджеті такі принципові позиції як формування проекту бюджету на чинній законодавчій базі; перегляд дохідної частини бюджету на основі уточненого реального прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку; утримання дефіциту державного бюджету на рівні, не вищому 4% ВВП.

Також Президент наголошує на необхідності виділення достатнього обсягу ресурсу для своєчасного поточного бюджетного відшкодування ПДВ і погашення накопичених невідшкодованих сум податку, терміни повернення яких минули.

Звертає увагу Президент і на необхідність врахування обсягу сплати до державного бюджету Національним банком України перевищення доходів над витратами, виходячи із поданих до Кабінету міністрів Радою Національного банку України прогнозованих відомостей про сальдо кошторису.

Йдеться в листі і про важливість додержання вимог Закону від 20 жовтня 2009 року №1646-VІ «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», а також забезпечення додаткових надходжень до Пенсійного фонду України за рахунок запровадження окремим законом спеціального збору на предмети розкоші, а також внесення змін до законодавства з метою ліквідації спеціальних пенсій.

В.ЮЩЕНКО наголошує на доцільності виключення із закону важелів ручного управління борговою політикою держави, недопущення подальшого різкого зростання державного боргу.

Звертає увагу він і на необхідність визначення у законі про державний бюджет проектів, реалізація яких забезпечуватиметься за рахунок кредитів, залучених під державні гарантії, одержувачів таких кредитів та обсягу державних гарантій.

Президент пише про необхідність чіткого визначення у законі про держбюджет напрямів використання коштів Стабілізаційного фонду зі спрямуванням їх лише на інвестиційно-інноваційні проекти. «Усі видатки споживання, у тому числі спрямовані на підтримку агропромислового комплексу, вугільної галузі, охорони здоров`я, оборони тощо, мають фінансуватися із загального фонду державного бюджету», - зазначає В.ЮЩЕНКО.

Тьакож ідеться і про збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України» та врахування мінімально необхідної потреби у видатках Міністерства оборони і Головного управління розвідки Міністерства оборони, визначеної у рішенні Ради національної безпеки і оборони України, введеному в дію указом Президента України від 30 жовтня 2009 року, а також забезпечення на рівні, не нижчому за мінімально необхідний, фінансування діяльності Служби зовнішньої розвідки України та правоохоронних органів.

Згадується у листі і про важливість розвитку на належному рівні нематеріальної сфери, насамперед охорони здоров`я, освіти, культури, науки, реалізація програми із забезпечення громадян доступним житлом, а також про важливість фінансування у необхідних обсягах заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.