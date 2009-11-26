У Тимошенко порадили Ющенку вивчати географію

Для здійсненні прямих постачань електроенергії з України до Литви існує проблема її транзиту через Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«У нас немає спільного кордону з Литовською Республікою і ми можемо забезпечувати експорт електроенергії винятково через територію Білорусі. На жаль, я проводив декілька переговорів з білоруськими колегами, і їм складно погодитися на прямий транзит української електроенергії до Литви, тому що у них є напрацювання і енергетичні контракти з РАТ "ЄС", і без їх, скажімо так, згоди, без консультацій з ними, вони не можуть пропускати транзитом електроенергію України до інших республік. У цьому проблема», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він припустив, що проблеми з вирішенням питання про транзит електроенергії можуть бути пов`язані з тим, що Україна є конкурентом для інших країн, що експортують електроенергію, зокрема й для Росії.

«Бажано Президентові України вивчати географію і подивитися на кордони України – з якими країнами кордон. І поставити спершу питання урядові, одержати інформацію, а відтак давати вже якісь критичні коментарі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що Україна завжди готова проводити переговори з Литвою про постачання електроенергії.

«Ми у будь-який час, у будь-якому місці готові ці переговори вести, єдине, щоб литовські колеги допомогли нам разом вирішити питання транзиту електроенергії в їх країну», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом Литовської Республіки Далі ГРІБАУСКАЙТЕ за результатами переговорів у Києві Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що Литва готова до постачань української електроенергії без посередників.

Він наголосив, що це буде прозора співпраця двох державних структур.

«І тому я хотів би окремо відзначити: ті посередники, які вже реєструвалися в Литві для того, щоб бути посередниками постачань, можуть ці плани закривати», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також повідомив, що президенти обох країн поставили собі за мету організувати прямі постачання, без посередників, наголосивши, що все інше розглядатиметься як корупційні сфери. За його словами, серед потенційних посередників є структури, наближені до високопосадовців з уряду. У свою чергу Д.ГРІБАУСКАЙТЕ відзначила, що попередні домовленості передбачали транспортування електроенергії через Білорусь, але не з`ясовано пропускні можливості між Україною і Білоруссю. За її словами, не виключено, що доведеться вкладати інвестиції, щоб уникнути необхідності використовувати територію Росії. Також, сказала Президент Литви, сьогодні фірми-посередники «З`являються, як гриби», що не може не турбувати.

При цьому В.ЮЩЕНКО відзначив, що під час переговорів з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ обговорювалося питання пропускної спроможності Білорусі. «Білоруська сторона зробить усе необхідне, щоб мати відповідні потужності в обсягу близько 850 млн. кіловат на рік», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він відзначив, що сьогодні звернеться до уряду з вимогою переглянути відповідні угоди щодо відмови від посередників.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що до 1 січня 2010 року буде розпочато експорт української електроенергії до Литви.