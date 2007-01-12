Кушнарьов підтвердив домовленості з Тимошенко

Заступник керівника фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ підтверджує існування політичних домовленостей між коаліцією та фракцією Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, «політичні домовленості не є ні для кого таємницею».

Він зазначив, що парламентська коаліція підтримає закон про опозицію. За словами Є.КУШНАРЬОВА, «немає сумніву, що він буде прийнятий». «Ми завжди дотримуємось політичних домовленостей. Без них політика є нудною справою», - наголосив Є.КУШНАРЬОВ.

Депутата переконаний, що сьогодні у зв’язку із подоланням вето Президента на закон про Кабінет міністрів та після прийняття в подальшому закону про опозицію в Україні «юридично буде утверджено парламентсько-президентську модель влади».

Він зазначив, що це дасть можливість вирішити питання щодо нормального функціонування влади.

Також Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що демонстративний вихід представників «Нашої України» із сесійної зали парламенту на знак протесту проти подолання вето Президента на закон про Кабмін – це їхня справа. За словами депутата, сьогоднішній день показав, що ця політична сила нині є «повним політичним банкрутом».

Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що у липні 2006 року між Партією регіонів та «Нашою Україною» велися переговори щодо створення коаліції, і «Нашій Україні» мала відійти посада прем’єр-міністра. За його словами, саме «Наша Україна» всі ці домовленості зруйнувала.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати-нашоукраїнці заявили, що коаліція і БЮТ домовилися щодо голосування за закони про Кабмін, опозицію і імперативний мандат місцевих депутатів. На знак протесту проти порушення процедури розгляду ветованого Президентом закону про Кабінет міністрів вони бокували парламентську трибуну.

Однак Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет міністрів України”, не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

Крім того, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. На розгляді цих питань наполягала фракція БЮТ.