Мороз вважає, що тепер з Тимошенко можна домовлятися

Із БЮТ було досягнуто політичних домовленостей в обмін на голосування коаліцією за закон імперативний мандат депутатів місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, відповідаючи на запитання УНІАН, чи були політичні домовленості про голосування за подолання вето Президента на закон про Кабмін в обмін на голосування за імперативний мандат та закон про опозицію.

Він зазначив, що фракція «БЮТ виставила умову, щоб підтримати імперативний мандат».

За його словами, це «не прихована домовленість, це справді політична домовленість».

О.МОРОЗ зазначив, що така домовленість є «цілком прийнятна і допустима».

Він зазначив, що в майбутньому може бути єдність у голосуванні з БЮТ під час розгляду змін до Конституції щодо місцевого самоврядування та щодо законів, які стосуються місцевого самоврядування.

Він зазначив, що «це може бути ситуативна більшість голосів».

О.МОРОЗ зауважив, що сумнівається, що буде реалізована можливість створення парламентської більшості за участю БЮТ. «Навряд чи на це піде Юлія ТИМОШЕНКО, оскільки втрачається перевага як опозиційної політичної сили», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати-нашоукраїнці заявили, що коаліція і БЮТ домовилися щодо голосування за закони про Кабмін, опозицію і імперативний мандат місцевих депутатів. На знак протесту проти порушення процедури розгляду ветованого Президентом закону про Кабінет міністрів вони бокували парламентську трибуну.

Однак Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет міністрів України”, не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

Крім того, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. На розгляді цих питань наполягала фракція БЮТ.