Піднесення Китаю - виклик для безпеки США

"Піднесення Китаю" стоїть в одному ряду з такими викликами і загрозами XXI століття, як ситуація на Близькому Сході, глобальний тероризм, поширення пандемій і енергопроблеми, зазначено в доповіді американських науковців на організованій в Пекіні конференції "Національна безпека США в XXI столітті".

Доповідь "Створення світу свободи, керованого законом. Національна безпека США в XXI столітті" на конференції представляли автори, співкерівники Принстонського проекту щодо національної безпеки Енн-Мері Слоутер (Anne-Marie Slaughter) і Джон Айкенберрі (G. John Ikenberry).

Як заявила Слоутер, знайомлячи китайську аудиторію з розробленою концепцією, американська стратегія у галузі національної безпеки має бути багатоформатною, здатною оперативно реагувати на погрози і виклики.

"Необхідно розвивати структури міжнародної співпраці, адже підхід нинішньої адміністрації вирішувати всі проблеми самостійно - не працює", - сказала Слоутер. За її словами, не можна уникати вирішення проблем, а потрібно задіювати всі сили союзників.

У своїй доповіді науковці висловилися за швидку реформу системи ООН. Як зазначила Слоутер, Рада Безпеки ООН повинна представляти світ XXI століття, до неї мають входити такі країни як Німеччина, Японія, Індія, Бразилія, представники мусульманських і африканських країн.

Науковці закликають скасувати систему вето в РБ ООН. "Вето має бути замінене рішенням переважної більшості - ймовірно, трьох чвертей голосуючих країн - в розширеній Раді Безпеки", записано в доповіді.

Водночас, незалежно від термінів реформи ООН, пропонується створити нову міжнародну структуру за участю союзників США під умовною назвою "Злагода демократій" (Concert of Democracies). Ця структура служила б механізмом співпраці у області безпеки між країнами з ліберальною демократією.

Що до "піднесення Китаю", то науковці кажуть не про заборону цієї країни, а про те, щоб "допомогти їй досягти своїх законних цілей в рамках діючого світового порядку".

Як заявив на конференції Джон Айкенберрі, головне занепокоєння через "піднесення Китаю" полягає в тому, щоб цей процес не дестабілізував наявний світовий порядок. За його словами, США мають сприяти створенню в Північно-Східній Азії механізму безпеки за участю Китаю, США, Японії, Південної Кореї і Росії.

Водночас у доповіді наголошується, що "ключ до того, щоб впоратися з піднесенням Китаю, - стійке економічне зростання в інших країнах Азії".

Науковці КНР в цілому скептично відгукнулися про запропоновані американськими колегами концепції. "Не думаю, що проект "Злагода демократій" буде життєздатним найближчим часом", - сказав декан Інституту міжнародних досліджень Пекінського університету Ван Цзіси (Wang Jisi). Він нагадав, що найсильніша протидія політиці США в Іраку походила саме від "демократій" - Німеччини та Франції.

Заступник директора Інституту міжнародних досліджень КНР Жуань Цзунцзе (Ruan Zongze) висловив сумнів у стимулюванні просування демократій в світі задля більшої безпеки США. "Нині в світі більших країн, що називають себе демократіями, ніж будь-коли, проте світ аж ніяк не став безпечніший", - заявив він.

Заступник декана Інституту міжнародних досліджень університету "Женьмінь" Цзінь Цаньжун (Jin Canrong) закликав авторів доповіді приділяти більше уваги не тільки "піднесенню Китаю", а й швидкому розвиткові всієї групи країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай). Він також скептично оцінив ідею "Злагоди демократій", заявивши, що вона в принципі нереалізована.

Кажучи про демократизацію, він нагадав класичний приклад з рухом ХАМАС. "Шляхом вільних виборів і завдяки демократизації люди вибрали найрадикальнішу партію", - заявив науковець.

100-сторінкова доповідь готувалася майже 400 ученими і фахівцями з державних установ США впродовж кількох років. Як сказала Слоутер, доповідь відображає погляди значної частини як демократів, так і республіканців.

РІА "Новости"