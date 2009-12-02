Наливайко розказав, у чому хитрість статистики про напади на журналістів

В.о. голови Державного комітету з телебачення та радіомовлення Олег НАЛИВАЙКО заявляє, що протягом останнього часу зросла кількість нападів і спроб залякування журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час проведення парламентських слухань щодо стану свободи слова у регіональних ЗМІ.

За словами О.НАЛИВАЙКА, це проявляється у таких фактах як обстріли приміщень редакцій, замахи на директорів телекомпаній, побиття журналістів і телеоператорів, навіть у стінах Верховної Ради.

Він висловив жаль, що адекватної реакції та злагоджених дій з боку правоохоронних і судових органів поки що “ми не бачимо”.

“Якби ми не знали реальної ситуації, то подумали б, що журналісти у нас працюють просто у тепличних умовах”, - сказав в.о. голови Держкомтелерадіо.

Він наголосив, що за 9 років з часу набуття чинності Кримінального кодексу було лише два випадки, коли винні у перешкоджанні професійній діяльності журналістів (ст. 171) понесли покарання за відповідними вироками суду.

За словами О.НАЛИВАЙКА, хитрість такої дивної статистики у тому, що за іншими випадками нападів на журналістів правоохоронні органи замість порушення кримінальних справ за ст.171 Кримінального кодексу кваліфікують такі дії як хуліганство.

Він зауважив, що доречно було б рекомендувати генеральному прокурору України створити робочу групу для узагальнення практики розслідування і вироблення рекомендацій, які б дозволили при розслідуванні відповідних кримінальних справ застосувати саме ст. 171 Кримінального кодексу.

“На мою думку, не завадило б також заслухати у Верховній Раді звіт генерального прокурора щодо ходу розслідування кримінальних справ за фактами перешкоджання журналістам у виконанні їхніх професійних обов’язків”, - сказав він.

За словами О.НАЛИВАЙКА необхідно визнати, що попри очевидні позитивні зміни останніх років, стан справ і тенденції у сфері свободи слова свідчать про наявність серйозних проблем.

До таких, наголосив він, можна віднести порушення прав журналістів на доступ до інформації, втручання у редакційну політику з боку власників ЗМІ, адміністративний тиск на журналістів, який чиниться посадовими особами місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, переслідування за критичні матеріали, безпідставні звільнення керівників місцевих ЗМІ.

“На жаль, і це треба визнати, наявність навіть найдосконалішого і найпрогресивнішого законодавства ще не гарантує повної свободи і безпеки здійснення журналістської діяльності”, - сказав О.НАЛИВАЙКО.